Hanimägi (SDE) lisas, et segadust külvas juurde tõsiasi, et uudised, mis puudutasid Facebooki emafirma Meta kasutusse tasuta antud ligi neljast miljardist sõnast koosnevat keelekorpust, olid vastukäivad, öeldes kord ühte, siis jälle teist.

Pärast täna hommikupoolikul Postimehest saabunud päringut püüdis Hanimägi aru saada, mis on tegelikult toimunud, ent pidi enda sõnul tõdema, et olukord on jätkuvalt tema silmis keeruline.

«Suures plaanis saan aru, et EKI [eesti keele instituudi] andmebaas on kogutud kokku avalikest allikatest ehk internetist, nagu tavainimene saab Google’i kaudu, kui paneb kellegi nime otsingusse, tõenäoliselt kätte vastava autori artiklid,» kirjeldas Hanimägi. «Saan aru, et EKI andmebaas toimib enam-vähem samamoodi ehk maksumüüri taga olevaid artikleid jagatud ei ole. EKI annab omakorda seda andmebaasi kas viitamise või mitteviitamise litsentsiga edasi nendele, kes küsivad, näiteks ülikoolidele. Saan aru, et Meta on ka selle andmebaasi saanud, aga ei ole seda veel kasutanud.»

Postimehe täpsustava küsimuse peale, kas see tähendab, et Meta on tema teada eestikeelse andmebaasi ikkagi juba kätte saanud, vastas Hanimägi: «Olen saanud aru, et Meta on saanud ligipääsu andmebaasile, mis on EKI käes.» Ta lisas, et ei ole veel jõudnud EKIga rääkida, mis alustel on EKI tegutsenud.