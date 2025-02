Sõlmküsimus Kas me oleme igaks juhuks valmis?

Valdavalt Eesti maapiirkondades enam kui kuuekümne Meie Toidukaupade kauplusega esindatud aktsiaseltsi RR Lektus üks omanik Toomas Põld tõdeb samas, et jälgib kurvastusega, kuidas hulk inimesi kipub seoses Eesti elektrisüsteemi idanaabri omast lahutamisega pead kaotama.

Ettevõtja sõnul meenutab see mõneti veerand sajandit tagasi millenniumivahetusel rahvast haaranud paanikat. «Mäletad, kuidas aastal 2000 pidi kogu internet kokku jooksma?» küsib varem ka Eesti elektrisüsteemi halduri Eleringi nõukogusse kuulunud Põld ja lisab seejärel: «Usaldage oma riigi proffe – energeetikuid ja insenere. Midagi selle üleminekuga ei juhtu, kui just raketid või pommid lendama ei hakka – aga siis on ju sõda ja sõjas reeglid ei kehti.»