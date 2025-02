Terviseamet hoiatab: levivad eksitavad väited joogivee kvaliteedi kohta

Terviseamet kirjutas, et sellistes postitustes demonstreeritakse joogivee elektrolüüsi protsessi ning kui vesi muutub selle käigus häguseks, järeldatakse, et see on joogiks kõlbmatu.

«Selliste videotega kaasneb reeglina müügijutt, kus tervisehädade vältimiseks soovitatakse osta filtreid, mida müüb see sama ettevõte, mis toodab ka neid erinevaid hirmutavaid videolõike,» edastas amet.

Näitena toodi video, kus näidatakse hägust veega täidetud klaasi ning öeldakse, et video postitaja ema on aastaid sellist vett joonud ja sealt kõik need kroonilised hädad alguse saavadki. Seejärel valatakse veeklaas puhast kraanivett täis ja pannakse elektrolüüser tööle järgmiste sõnade saatel: «Elektrolüüs lahutab vee molekulist kõik osakesed, mis seal on ja toob need esile. Ja sade, sodi ja mikroorganismid tulevad siis pinnale.»

Terviseamet edastas, et loomulikult muutub klaasi lastud vesi häguseks, sest niiviisi tavalise kraaniveega juhtubki, kui seda elektrolüüsiga mõjutada. Aga see ei takista video autorit tegemast järeldusi, justkui oleks tegemist saastunud ja joogiks kõlbmatu veega.

«Tegemist on eksitavate ja valeväiteid sisaldavate videotega! Eesti joogivee kvaliteet on pideva kontrolli all ning joogiks kõlbulik,» ütles terviseamet.

Postituses toodi esile, et elektrolüüsi abil joogivee «testimine» ei näita tegelikku reostust, vaid selline on reaktsioon vee mineraalidele. Värvi muutumine tuleneb peamiselt elektroodide korrosioonist, mitte vees leiduvatest ohtlikest ainetest, seisis postituses.

Terviseamet viitas keskkonnateadlasele Erik Puurale, kes on levivate «koduvideote» teemal sõna võtnud.

Puura kirjutas, et Hiinast ostetud elektrolüüseritega lõhutakse vett ning toimuvate reaktsioonide värvuste järgi järeldatakse ekslikult, et vees on ohtlikud ained.

«Tegelikult aga muudetakse ülikiiresti (vees lahustunud) elementide oksüdatsiooniastmeid ning osaliselt ka elektroodide materjali kaasabil tekib näiteks roheline või must sade, mille alusel ei saa teha mingeid otseseid järeldusi joogivee kvaliteedi suhtes. Katsete läbiviijad väidavad, et need ained olid vees juba olemas – ei olnud, need tekkisid vee koostise lõhkumise tulemusena,» arutles Puura.