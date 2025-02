Ülinakkav läkaköha on viinud mitu inimest haiglasse. Foto on illustratiivne.

Sel aastal on registreeritud 42 haigusjuhtu, haiglaravi on vajanud seitse inimest. Levinud on seegi, et ühes peres haigestub mitu inimest korraga, edastas terviseamet.