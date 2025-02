Zelenskõi: Venemaa ei saa enam kasutada energiat relvana Balti riikide vastu

Zelenskõi rõhutas, et Balti riikide lahtiühendamine Venemaa energiavõrgust ja täielik sünkroniseerimine Euroopa mandrisüsteemiga on oluline sündmus kogu regioonile ja Euroopale tervikuna.

«Ukraina oli seda juba 2022. aastal teinud ja nüüd on sõltuvusest vabanenud ka Balti riigid. Moskva ei saa enam kasutada energiat relvana Balti riikide vastu. See tähendab ka seda, et Euroopa on muutunud veelgi sidusamaks,» märkis president.