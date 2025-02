Tallinna linnavaraamet tahab algatada linnahalli detailplaneeringu

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul on linnahalli ja selle ümbruse arendamine üks linna prioriteete. «Olen sel teemal tihedalt suhelnud linnaplaneerimist kureeriva kolleegi Madle Lippusega ning meil on ühine arusaam, et edasiliikumiseks on vaja uut detailplaneeringut. Kuna tegemist on väga suure alaga, on mõistlik jaotada arenguala mitmeks etapiks. Esmajärjekorras võiks linnahalli jäähalli osa arendada koostöös erasektoriga hoonestusõiguse alusel messi- ja konverentsikeskuseks. Samal ajal peab jääma alles võimalus veeta vaba aega hoone katusel ja nautida merevaadet, nagu seni on olnud. Nii turismifirmade liidu kui ka konverentside korraldajatel on ootus selle vastu on väga suur,» rääkis Jaamu.