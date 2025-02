Mahukas uuring selgitas välja loomade liikumisteed Tallinnas

Uuringu «Suur- ja väikeimetajate elupaikade sidususe parandamine Tallinnas» raames täpsustas OÜ Rewild Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel suur- ja väikeimetajate levikuandmeid ja liikumisteid pealinna rohealadel. Uuring keskendus lahenduste otsimisele konfliktikohtades, mis said esmakordselt määratud 2022. aasta uuringus.

«Loodus ei lõpe seal, kus algab linn. Inimene on osa loodusest. Tallinnas hukkub liiklusõnnetustes igal kuul üle kümne looma, enamasti metskitsed ja halljänesed. Pealinn on püsielupaigaks üle 30 põdrale, 400 metskitsele ja paljudele väiksematele loomadele. Uuringu abil teame, kuidas kujundada linna nii, et inimesed ja loomad koos hakkama saaksid,» ütles abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.