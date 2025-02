USA-s käinud Tsahkna usub, et Ukraina suunal läheb konkreetsemaks selle nädala järel

Balti riikide välisministrid olid Tsahkna teadmise järgi võib-olla isegi esimesed ELi välisministrid, kellega Kellogg näost näkku kohtus. Tsahkna ligi 30 kohtumist USAs saatis kontekstina üleüldine väga suur siseriiklik pingeatmosfäär alates Ühendriikide avaliku teenistuse ümberkorraldamisest ja efektiivistamisest. «Väga paljud kõned, mida me vaatame ja tõlgendame, on suunatud siseriiklikule audientsile. See on väga suur muutus, võrreldes Bideni ja ka Trumpi esimese ametiajaga: tal on plaan selgemalt paigas,» lausus Tsahkna Postimehele.