Eesti vabaühendus MTÜ Mondo on hoolimata Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi otsusest välisabi peatada jalgele jäänud. «Meie õnn on, et me pole hoidnud mune ainult ühes korvis,» tunnistas juhatuse liige Triinu Ossinovski.

Foto: Postimees