Riigikogus praegu töös oleva põhiseaduse muudatuse taustal on sobiv meenutada, et viimastel aastatel on umbe jooksnud riigikogu poliitika ravimiseks vaadatud samuti põhiseaduse poole. Eksperdid on aga põhiseaduse muutmise suhtes ettevaatlikul või pigem eitaval seisukohal.