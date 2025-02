Ukrinformi ajakirjaniku küsimusele, kas Ramsteini formaat muutub seetõttu, et esimest korda juhib 12. veebruaril Ukraina kaitsekontaktrühma kohtumist Ühendkuningriik ja mitte USA, vastas Zelenskõi: «Ramsteini formaat ei ole ainult Euroopa partnerid ja USA, vaid see on 50+ riiki. Meie jaoks on äärmiselt oluline näha, kuidas see edasi areneb ja ootame esindatust kõigist riikidest, mille seas ka Ühendriikidest,» rääkis riigipea.