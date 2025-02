«Eelmise nädala lõpus avaldatud kaitseväe vastus, millest võis järeldada, et õppusel Talvelaager toimunud intsidendi põhjustas sõdurite puudulik tegevus, tugines toona õppuse juhtstaabile edastatud ettekannetele, mis nagu eile selgus, olid kohati ebatäpsed ja lünklikud,» tunnistas 1. jalaväebrigaadi ülema kolonel Tarmo Kundla Postimehele. Ta lisas: «Kaitseväe üks põhiväärtustest on ausus ning täna, olles rääkinud ka manöövris osalenud kaitseväelastega, pean ma ainuõigeks tunnistada, et meie eelmise nädala lõpus edastatud olukorra kirjeldus ja selle põhjus-tagajärg seoste välja toomine põhines puudulikul infol.»