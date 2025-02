Kaitseväe ning PPA poolt läbiviidava täiendõppe läbimise järel kuuluvad need reservväelased edaspidi politsei kriisiüksusesse, mille ülesandeks on toetada korrakaitsjaid siseriiklike kriisiolukordade lahendamisel.

«Näiteks massilise rändesurve korral ei piisa pikemas plaanis ainuüksi politsei- ja piirivalveameti ressursist selleks, et migrantide masse ohjata, piiri valvata, vajadusel olulisi objekte kaitsta ja avalik kord tagada. Kriisiüksuse loomisega saab politsei kindel olla, et kriisis või ka sõjaolukorras on korravalvuritele toeks erialase väljaõppe ja varustusega sisejulgeoleku tagamisele keskenduv meeskond, mille tuhatkond liiget on märkimisväärne jõuõlg eesliinil töötavatele politseinikele,» rääkis PPA kriisideks valmisoleku büroo arendusekspert Kaspar Kõiv.