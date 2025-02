«Tasuks olla poiss ja tasuks olla noor»: uuringu järgi oleneb laste vaimne heaolu soost ja vanusest

Tartu Ülikooli, TAI ja Turu-uuringute ASi koostöös valminud uuringu tulemused näitavad, et mida vanemaks lapsed saavad, seda halvemaks hindavad nad oma heaolu. «Me ei tea veel täpselt, miks see nii on,» tõdes Konstabel. «Võimalik, et lapsed lihtsalt tunnevadki end kehvemini, kuid võib ka olla, et nad õpivad maailma kohta ja näevad ka halbu asju rohkem.»