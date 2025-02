FOTOD JA VIDEOD Häirekeskusesse helistades oma ema päästnud nelja-aastane Oliver tahab saada politseinikuks

2024. aastal tehti häirekeskusesse ligi miljon kõnet, ja nende seas oli ka toona vaid kolmeaastase Oliveri oma – poiss kutsus abi emale, kes oli ootamatult teadvuse kaotanud. Oliver on ühtlasi viimaste aastate noorim, kes on häirekeskusele nii eeskujulikult kõne teinud.

Seda, et hädaolukorras tuleb valida number 112, on Oliveri sõnul kodus alati räägitud. «Emme ja issi õpetasid,» ütles ta. Poiss meenutas, et häirekeskusesse helistades kinnitati talle, et abi on juba teel, ning seejärel tegi ta ka koduuksed lahti. Praegu köidab Oliveri nii kiirabi- kui ka politseitöö, kuid politseinikuks tahaks ta siiski rohkem hakata. «Siis saab pätte püüda,» selgitas ta.