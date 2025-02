Postimehe aasta arvamusliider on emeriitprofessor Ene-Margit Tiit

Tiidu lood on peamiselt seotud statistiliste andmetega, sest nagu ta ütleb, neid oskab ta lugeda. «Kui näed, et inimesed on teinud ebatäpseid järeldusi, siis tekibki tunne, et on vaja kirjutada. Statistikat on mitmesugust, aga rahvastikustatistika erutab inimesi kõige rohkem. Minule on see samas vaid üks statistikavaldkondi. Kutsun kõiki üles mitte liialt muretsema meie rahvastiku numbrite pärast. Viis aastat on sündimus langenud – ei saa öelda, et see oleks nüüd tohutult kurb. Aja jooksul, mil inimesed on siin üldse elanud, on rahvaarv palju rohkem langenud, aga ikka on see taastunud. Pole inimesed meil kunagi päris otsa saanud ja järjepidevus on püsinud. Öelda mõneaastase languse järel, et asi on väga kurb, pole õige.»