FOTO Männikul põleb kahekorruseline hoone. Kolm inimest viidi haiglasse ning evakueeriti vähemalt 20

Kohale jõudes nägid päästjad teise korruse akendest tulemas suitsu ja ka leeke. Inimesed jooksid majast välja. Suitsusukeldujad sisenesid hoonesse ning leidsid, et maja teine korrus on tervenisti suitsuga täidetud. Põles üks korter teisel korrusel lahtise leegiga.

Kolm kannatanut on viidud kiirabiga haiglasse. Majast on evakueeritud rohkem kui 20 inimest. Ruumid on üle kontrollitud ning inimesi majas pole.