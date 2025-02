Politsei sai vallakodanikult kaebuse seoste kohta otsustavates ametites töötavate vallategelaste ja tuulefirma vahel. «Politseini on jõudnud info võimaliku toimingupiirangu rikkumise puhul Haljala vallas. Info kontrollimiseks alustas politsei väärteomenetlust, mis on algusjärgus ning kõik asjaolud on selgitamisel,» kinnitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Leana Loide. «Politsei ei ole veel kedagi üle kuulanud ja praeguse seisuga ei saa ühegi konkreetse inimese suhtes kindlalt väita, et rikkumine oleks toime pandud.»