KUKU Parvel Pruunsilla kaitsja paljastab kaitsepolitsei absurdse jälgimisskeemi

Ühe sellise seigana kirjeldas Keres, et Pruunsillaga võttis ühendust võõras inimene, kes avaldas soovi kokkusaamiseks. «Kui nad kokku said, siis ta ütles, et tema tuttava tuttaval on hea tuttav kaitsepolitseis, kes parasjagu tegeleb Pruunsilla lintide kuulamisega. Seal olevat ikka halvad asjad, aga et midagi on veel võimalik päästa ning et tal [Pruunsillal – toim] on võimalik mõjutada, mis nendest siis protokollidesse maha kirjutatakse,» viitas Keres võõra inimese jutule. Lõpuks olevat mainitud inimene avaldanud soovi ka Bigbankist laenu saamiseks.

Kerese sõnul on see juhtum absurdne. «Ma küsiks, et kas on tõepoolest usutav, et mingi täiesti suvaline inimene tänavalt tuleb ise sellise plaani peale, et ma nüüd lähen ja mõtlen välja sellise loo ja proovin panga omanikule maha müüa idee, et mul on võimalik mõjutada mingit kaitsepolitseiametnikku, keda mul tegelikult võimalik mõjutada ei ole ja siis äkki mul õnnestub talt välja petta mingi paar miljonit laenu... See on absurdne lihtsalt,» kordas advokaat.

Muu hulgas oli Pruunsilla mobiiltelefonile tulnud teateid, et seadmesse on sisse häkitud. Sellest rääkis mees Postimehele varem ka ise. Mis teated need täpsemalt olid ja mis nuhkvarale Kerese hinnangul viitasid, kuula pikemalt Kukust!

Küsimusele, et kas kohtus leidis tõendamist, et Pruunsilda on ebaseaduslikult jälgitud, nentis Keres, et nii ja naa. Täpsemalt peaks selguma kirjalikus otsuses, lisas advokaat.