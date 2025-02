Tallinna ringteel on liiklus õnnetuse tõttu häiritud

Transpordiamet andis teada, et seoses liiklusõnnetusega Harjumaal, Tallinna ringtee 25 kilomeetril on ringtee lõik Saku suunal suletud ning liiklust reguleerib politsei.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja täpsustas, et kell 9.37 saadi teade, et Tallinna ringteel põrkasid kokku kaks sõiduautot. «Tegemist on kindlustusjuhtumiga, kuid politsei aitab kohapeal tekkinud ummiku tõttu liiklust reguleerida.»