Alates homsest on lubatud jalgsi minna neljale piiriveekogu jääle

Politsei teatel võib jalgsi minna Lämmi- ja Pihkva järvede jääle ning Pabra järvele ning paiguti ka Peipsi järvele jääle. Peipsi järve jääle väljudes tuleb meeles pidada, et see on praegu lubatud üksnes Alajõe ja Kodavere küla vahelisele alal. Keelatud on viibida Peipsi järve jääl Alajõe küla ja Narva jõe lähte vahelisel alal ning Kodavere külast lõuna pool.