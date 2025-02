Varem tähistasid valentinipäeva rohkem noored, kuid aastatega on see traditsioon juurdunud ja saanud populaarseks ka põlvkondade üleselt. Pildil sõbrapäevadisko kolmapäeval Käru eakatekodus.

Kui enamikus riikides tähistatakse 14. veebruari armastajate päevana, siis Eestis on see tuntud hoopis sõbrapäevana. Ometi võib viimasel ajal märgata, et ka meil muutub see päev üha enam romantiliseks tähtpäevaks.