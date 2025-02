Eesti õigusabileping Venemaaga lõpeb kuu aja pärast

«Venemaa on näidanud agressiooniga Ukraina vastu, et nad ei austa rahvusvahelist õigust, sealhulgas ÜRO põhikirja. Lisaks näeme, kuidas Vene võimud järjepidevalt karmistavad kodanike vastu repressioone, õigusriigi põhimõtet ei austata,» ütles välisminister Margus Tsahkna.

«Venemaa peab oma agressiooni eest maksma. Peame jätkuvalt tegema kõik selleks, et Venemaa rahvusvahelisel areenil isoleerida, samuti tuleb välistada kahepoolne koostöö agressorriigiga. Eesti on juba viinud kahepoolse praktilise suhtluse Venemaaga absoluutselt vajaliku miinimumini ja jätkuvad vaid hädavajalikud administratiiv-tehnilise tasandi kontaktid. Valdav osa koostöölepingutest Venemaaga on juba lõpetatud ja õigusabileppe lõpetamine on järjekordne loogiline samm. Eesti ja Venemaa õigusruumil ei ole mitte midagi ühist,» märkis ta.