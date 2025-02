KUKU Eesti suursaadik Ukrainas: võin kinnitada, et Ukrainas ei ole peataolekut

Kolk tuletas meelde, et Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, et Ukraina oma territooriumitest ei loobu. «Tõepoolest on tulnud Ameerika Ühendriikidest erinevaid signaale, aga vähemalt Ukraina ametivõimud on öelnud, et nende meeskonnad on tihedas koostöös USA meeskondadega, nii et selles mõttes siin lootusetuse tunnet ei ole - vastupidi,» rääkis Kolk «Kuku pärastlõunale».