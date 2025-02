REPORTAAŽ​ Postimees Madalmaades: elu keset tuulikuid ei heiduta kohalikke

Majutuskriisi käes vaevlevas riigis on uus lame provints kaetud põllumaade ja tuulikutega. Riigis, mille pindala on väiksem kui Eestil, aga elanikke ligi 17 miljonit rohkem, on uus eluruum teretulnud. Inimestel on võimalik endale soodsamalt maalapp krabada ja oma kodu ehitada. Seda võimalust ka kasutakse, kasvõi otse tuuleparkide keskele.