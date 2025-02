Aruanne lugejale 8 meediaga seotud arengut, mida Trumpi võimule naasmise järel jälgida

Kas Trump võib võtta Euroopa Liidu sihikule?

Seaduse peamine eesmärk on muuta tehnoloogiaettevõtted avatumaks, tagada juurdepääs platvormide andmetele ja muuta kodanikele seal levitatav info läbipaistvamaks. Kuid praegu tegutsevad sotsiaalmeediaettevõtted varjatult, muu hulgas ei ole võimalik teada saada, kes maksab väärinfo levitamise eest internetis, kes ja kuidas surub maha teatud seisukohti, kuidas piiratakse või võimendatakse poliitilisi kampaaniaid. Facebooki juht Mark Zuckerberg on avaldanud otsesõnu lootust, et Donald Trump sekkub ja takistab ELi monopolivastaseid seadusi jõustamast. «Ma arvan, et ta tahab vaid Ameerika võitu,» on Zuckerberg öelnud.