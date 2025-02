SÕLMKÜSIMUS Kas saiavormiga tuleb nüüd jumalaga jätta?

See söök valmistatakse lastekodu direktori Meelis Kuke sõnul suurköögis ja hoolikalt jälgides, et kalorid, valgud, rasvad ja süsivesikud oleksid tasakaalus. Kuna puudega laste hulgas on toidutalumatused sagedasemad, saavad 40 lapsest seitse laktoositalumatute ja kaks gluteenitalumatute eritoitu, lisaks on spetsiaalsed toidusegud neile, kes vajavad toitmist sondiga.