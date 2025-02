Luksusautod kipuvad endiselt üle piiri Venemaale libisema

Veebruari alguses avaldas üks Vene videoblogija Sanctioned Ivan Youtube’is video, kus tõi tollideklaratsioonide andmebaasile Importgenius tuginedes välja, et Eesti ettevõte Dzallair OÜ on vedanud ka pärast Ukraina sõja algust Venemaale luksusautosid, kuigi see peaks Euroopa Liidu sanktsioonidega keelatud olema. See, et Dzallair on vähemalt korra luksusautosid Venemaale vedanud, ilmneb ka teistest, Postimehe käsutuses olevatest tollideklaratsioonide andmetest (olgu öeldud, et lõpuni täpseid andmeid andmebaasidest saada pole võimalik ja eri andmebaaside info ulatus varieerub, samuti puuduvad Postimehel viimase aasta tollideklaratsioonide andmed).