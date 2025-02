«Mul on hea tulla erakonda, kus on ees head tuttavad, kellega oleme olnud koos valitsuses ja ajanud asju Riigikogus. Isamaal on tegus meeskond ja ma usun, et koos saame teha suuri tegusid. Eesmärk saab olla vaid üks: võita sügisesed valimised nii Põltsamaal kui ka üle Eesti,» kommenteeris liitumisotsust Taavi Aas.

Reet Alev ütles, et Isamaaga liitumine oli tema jaoks loomulik samm – ta kandideeris erakonna nimekirjas ka 2023. aasta Riigikogu valimistel. «Isamaa poole olen ma vaadanud juba pikalt. Nüüd on õige aeg erakonnaga liituda, sest meie eesmärk on ühine: tahame teha üheskoos Põltsamaa valda paremaks,» ütles Alev.

Isamaa Jõgevamaa piirkonna juht ja erakonna aseesimees Aivar Kokk tervitas värskeid liitujaid: «Sügis võib tunduda veel kaugel, aga tegelikult tegelevad kõik Isamaa piirkonnad juba aktiivselt valimisprogrammide ja -nimekirjade koostamisega. Mul on hea meel, et Põltsamaal said meie read täiendust nõnda kogenud ja väärikate inimeste näol. Isamaa eesmärk nii üle Jõgevamaa kui ka kogu Eesti on kohalike omavalitsuste valimised võita.»