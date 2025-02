FOTOD Kuremäe kloostri nunnad käisid riigikogus palvekirja üle andmas

«Meie mure Pühtitsa Jumalaema Uinumise kloostri tuleviku pärast on suur. Meie soov on elada kloostris rahus ja Jumala armus oma elupäevade lõpuni, jäädeks truuks vandele, mille andsime, kui kloostrisse elama asusime,» märkis iguumenija Filareta. «Meie õigus midagi otsustada sai läbi siis, kui asusime oma elu elama nunnadena. Nunnade elu mõte on teenida Jumalat elu lõpuni. Soovime, et meid mõistetaks.»