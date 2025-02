Haridusministeerium: Sass Henno koolituste juures on alati olnud kooli töötaja

10. jaanuaril Tartu maakohtu tehtud otsusest selgub, et kirjanik Sass Henno (42) saatis aastaid tagasi 15–16-aastasele tütarlapsele korduvalt nilbeid sõnumeid: «Sa oled nii hot ikka, et valus hakkab» ja «Kui sa end ära tapad, ma teen sinust topise ja hakkan sinuga rääkima pimedas toas». Kohtukulli ette jõudsid need sõnumid seetõttu, et üks kõnealuse neiu sõbranna otsustas 2021. aasta mais osa sellest vestlusest Twitteris avaldada. Henno sõnul on talle postitusega liiga tehtud ning ta pöördus kohtusse, mille otsus veel jõustunud ei ole.