Näitavad meelsust: osa kinnipeetavaid keeldub kaasvangi pakutud toidust

Siiski lisati, et lisaks vangla poolt kolm korda päevas pakutavale soojale toidule on kinnipeetavatel endil võimalik osta täiendavalt toitu ja muid tarbeid vangla e-poest.

17. veebruari seisuga on vanglates kokku 1626 inimest, keda on 190 võrra vähem, võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Nädalaga on vanglates kinnipeetavate arv vähenenud 16 inimese võrra. 1626 inimesest on süüdimõistetuid 1306 ja vahistatuid 320.

Mehi on vanglates 1542, naisi 84, eluaegseid 28 ja alaealisi 3. Avavanglates kannab karistust 212 inimest.

Kriminaalhooldusel kannab karistust 2781 inimest, kellest 63 on alaealised ja 393 vanuses 18–26 (k.a), üldkasulikule tööle määratuid on 736 inimest, elektroonilise järelevalve all on 106 inimest.

Vanglast kriminaalhooldusele liikus karistuse kandmise jätkamiseks 14 inimest.