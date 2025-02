Rahandusministeeriumi esindaja selgitas, et MTA juba rakendab kõiki jälitustoiminguid, mida kriminaalmenetluse seadustik ette näeb, kuid on kohustatud tegema osa neist koos politsei- ja piirivalveameti (PPA) või kaitsepolitseiametiga (kapo). See toob kaasa suurel hulgal asjatut halduskoormust ega ole ministeeriumi hinnangul piisavalt efektiivne.