GALERII Hiiu viljaelevaatori tööstusalast saab tänapäevane asumikeskus

Abilinnapea Madle Lippus (SDE) selgitas, et endise tootmisala planeerimine annab võimaluse see avalikkusele avada ning luua Nõmmele täiendav, teise iseloomuga kohalik keskus. «Planeeringulahendus näeb ette viljaelevaatori hoonemahu säilitamise ning täiendavate hoonemahtude kavandamise nii uuteks elupindadeks kui avalikkusele mõeldud funktsioonidele. Perspektiivis näeme seal täiendavat Hiiu asumi keskusala, mistõttu on oluline fookus ka tänavavõrgul ning avalikul ruumil, mis on ligipääsetav ning turvaline igas vanuses inimestele – põhimõtte järgi, et see sobiks nii 8- kui ka 80-aastastele,» rääkis Lippus.