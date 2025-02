Perearstide koormust aitaks vähendada spetsialistide kaasamine

Terviseminister Riina Sikkut (SDE) rõhutas arengukava esitlusel, et just esmatasand võimaldab pakkuda inimestele edaspidi kättesaadavat arstiabi. «Olukorras, kus rahvastik vananeb, inimeste ootused ja samas kulud kasvavad, on vaja laiemat ringi spetsialiste, kes töötavad koos perearstiga,» lausus Sikkut. Ta lisas, et arengukavas pakutakse välja lahendused, mis aitavad riigil seda eesmärki saavutada.