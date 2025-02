Süttinud mootor põhjustas kondiitriäris tööseisaku

Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. Esmase teate järgi oli tootmisruumis hakanud tossama elektrikilp ning ruum täitus suitsuga. Hiljem tuvastati, et tulekahju põhjustas ühe tehnilise seadme süttinud jahutusmootor. Õhtuses vahetuses tööl olnud inimesed said suitsust puutumata kontorihoonesse sooja minna. Muist töötajatest jälgis sündmuste käiku tehase väravas. Pagari- ja kondiitrifirma Cristella VT on Võru suurim tööandja.