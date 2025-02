KUKU Pevkur hoiatas tootjat: Eesti võib pika tarneajaga HIMARSitest loobuda

«Kui nad soovivad, et Eesti ostaks, peab see kiirus olema oluliselt teine, kui nad seda praegu suudavad teha,» kirjeldas Pevkur Lockheed Martinile antud sõnumit. Enne lepingu sõlmimisest juttu ei tehta.

Esimeste HIMARSite võtmed on juba Eesti käes: «Me oleme nad üle vaadanud, autod on üle kontrollitud, võtmed on käes ja kõik on hästi. Aga süvalöögivõimet on meil vaja juurde saada ja seetõttu oleme nüüd teinud ka turu-uuringu,» rääkis Pevkur, kes käis Lõuna-Koreas kohtumas ka alternatiivse tootjaga.

«Minu sõnum oli see, et kui USA ütleb, et nad keskenduvad rohkem Aasiale, siis meie vastus peab olema see, et me teeme ise rohkem ja kiiremini. Eile lubati vähemalt tehase poolt anda meile uus tähtaeg,» viitas Pevkur kaitsetööstusettevõtte vastusele.

Isegi, kui Eesti kirjutaks homme järgmisele HIMARSite lepingule alla, on ministri sõnul tarneküsimus paaris aastas. «Kui me just ei saa Pentagoniga kaubale, et nad võtavad midagi USA tarnest ja annavad Eestile,» lisas ta.

Küll aga oli teisipäevane kohtumine Lockheed Martiniga Pevkuri hinnangul pigem julgustav ning kaitsetööstusettevõte on Eestile valmis HIMARSeid tarnima kiiremini, kui nende esialgne plaan oli. Mis ühikutest täpsemalt jutt on, seda minister veel avaldada ei soovinud.

Millised olid ministri muljed Münchenist ja kui suuri panuseid Euroopa riikide kaitsekulutustele panna, kuula juba Kukust!