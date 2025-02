Politsei teatas kolmapäeva ennelõunal, et päevade jooksul kontrolliti nii laste kodu ümbrust kui ka teisi võimalikke viibimiskohti. «Oleme suhelnud ka poiste lähedastega, kuid seni neid veel leida pole õnnestunud. Tuttavate sõnul on poisse viimastel päevadel nähtud nii Jõhvis kui ka Sillamäel, ent asukohtade kontrollimise hetkeks on poisid jõudnud juba edasi liikuda,» vahendas pressiesindaja.