Nii Kaja Kallase kui Michali ajal peaministri bürood juhtinud Mäesalu teatas eile, et lahkub veebruari lõpus ametist. Kaljurand sõnas Postimehele, et pikka eellugu eilsele uudisele ei olnud: jutud hakkasid liikuma nädal-paar varem.

«Nagu ta (Mäesalu) ise ütles, siis ta on siin päris pikalt - neli aastat - olnud ja otsib uusi väljakutseid, mis on loomulik. Eriti, kui oled veel noor inimene ja uusi võimalusi on rohkelt, mida teha. Aga ma arvan, et ta on väga head tööd teinud ja riigikantseleis on inimesed tema panusele tänulikud,» rääkis Kaljurand.