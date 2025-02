«TA OOTAS MIND PARKLAS» Ajakirjaniku väitel üritab Vene agressioonisõja toetaja teda hirmutada

Gorlovi tegevust oma artiklites kajastanud Delfi venekeelse toimetuse ajakirjanik Olga Minnik kirjutas Facebookis, et seda lugu julgustasid teda avalikult rääkima ajakirjanike toetus ja abivalmidus.

«2,5 aastat tagasi ründas mind mu koduhoovis üks Venemaa agressiooni poolehoidja. Kolm nädalat hiljem kraapis ta mu autole tähed «Z». Selle aja jooksul on juhtunud palju, aga kõige olulisem on see, et ma võitsin kohtuasja,» ütles ta.

Selle järgnes aga uus juhtum. Olga Minniku sõnul sai see alguse mullu septembris, kui ta avaldas põhjaliku loo Eestis elavast Vene marurahvuslasest Konstantin Gorlovist, kes avalikult toetab Venemaa agressiooni Ukraina vastu.

«Kuigi ta on Venemaa kodanik, eelistab ta oma kodumaad armastada ohutust kaugusest, elades Eestis. Sest kui ta viibiks Venemaal, oleks oht, et ta mobiliseeritakse ja tema unistused lahingutest «Ukraina natsidega» muutuksid reaalsuseks. TikTokis on lihtne sõdida ja vägevaid võite saavutada, samal ajal kui ta levitab väljamõeldisi, näiteks oma sõprade rünnakust Tallinna Ukraina baarile Pjana Višnja. Samuti mõtles ta välja lood sellest, et õppis Vene õhudessantvägede koolis Rjazanis ja teenis Rosgvardijas (Vene kaardivägi - toim.), ehkki tegelikkuses töötas Venemaal lihtsalt valvurina,» kirjeldas ajakirjanik.