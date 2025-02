Kajak toonitas, et avalikku sektorit tajub igaüks erinevalt: kes ütleb, et kohustusi on liialt, kes jällegi ütleb, et ametnikud on kiuslikud. «Kui me aga kodanikuna mõtleme, millal me viimati ise riigiga suhtlesime ja peaksime sellele kümne palli süsteemis hinde panema, siis ma arvan, et see hinne on kindlasti üle viie,» usub ta.