Kui oled 50+, on sinuga Schluss: Eelarvamused tõrjuvad küpses eas inimesi tööturult

Ruth Vahtras oli aastaid töötanud ööd ja päevad läbi peaaegu vahet pidamata, toonud EASis investeeringute projektijuhina Euroopast Eestisse mitmeid tööstusettevõtteid, seega miljoneid eurosid, kuni tundis pikapeale, et pressingut on palju – töömaht oli suur, vastutus samuti, ja nõudmised kõrged.

«See töö ongi sobilikum noortele,» sõnab Vahtras. Ta kinnitab, et ega keegi teda uksest välja ajanud, vaid endale saabus arusaamine, et pikalt ta samasuguse tempoga enam jätkata ei jaksa. Kui 60 täis sai, tuli ta EASist ära.

Nüüd, kui vanust 67, töötab ta Norras. Teeb sotsiaaltööd. Ühelt poolt on Vahtrase karjääripööre edulugu, mis näitab, et ka vanemas eas saab õppida uue ameti, isegi välismaal. Teiselt poolt tõstab aga fookusesse küsimuse, millised on Eestis pensionile lähenevate inimeste väljavaated leida uut tööd, kui vanaga on mingil põhjusel tehtud lõpparve.