INIMESTEST AEGAMÖÖDA Jüri. Päikesetõus ja hümn Narva kindluses

Seda kõike räägib mulle Jüri Nikolajev, ERRi Narva stuudio raadio- ja teleuudiste toimetaja. Aga mis toimub 2025. aasta 24. veebruari hommikul? Kas sõpruskond koguneb kindlusesse? Mõni meist vast läheb, vastab Jüri. Aga poliitikud ja linnaisad on meie ürituse kaaperdanud. See pole enam see. Seda TUNNET ei ole enam. Peaksime leidma uue koha, kus lippu heisata ja hümni laulda. Aga meid on vähemaks jäänud. Tanel Mazur ja Villu Jürjo on surnud. Mõned on Narvast ära kolinud.