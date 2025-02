KUKU Kersti Kaljulaid: Zelenskõi toon ei sobi Trumpile

Maailma pilgud on suunatud Ukraina ja Ameerika Ühendriikide suhtlusele: Trump on nimetanud Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid diktaatoriks, Zelenskõi on märkinud, et Trump elab valeinforuumis ning omakorda on Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltz rääkinud Trumpi solvumisest. Selle kõige valguses meenutas president Kersti Kaljulaid Kuku raadio saates «Kahe vahel» suhtlemisstiili ja diplomaatia kunsti suure liitlasega oma ametiajal.

Küsimusele, kas Eesti on ehk maailmapildis liiga sõnakas ja kust jookseb selle sõnakuse piir, nentis Kaljulaid, et see sõltub suuresti suhtlusstiilist. «Minu kogemus eelmise Trumpi administratsiooniga polnud see, et kõigele tuleb takka kiita. Valitud toon on hästi oluline,» ütles Kaljulaid.

«Ma olin tegelikult mures Münchenis president Zelenskõid kuulates. Ma nägin, et see toon on selline, mis tõenäoliselt ei aita. See pole lihtsalt konstruktiivne,» selgitas president.

Kaljulaidi sõnul polnud temal kogemust, et Trump teistsugust vaadet ei kuulaks. «Aga pugemine küll pole vajalik,» lisas ta.

Kokkuvõttes põhjendas Kaljulaid, et USA rahvas on valinud oma presidendi, kes esindab meie liitlasriiki. «Me kohtleme teda respektiga, mitte ei kohtle teda tingimata kuidagi halvemini, sest ta on väga teistmoodi, tema maailmapilt on väga teistmoodi või et tema väljendusviis on väga teistmoodi, mis tundub meile teine kord arusaamatu, et mitte öelda rumal.»

