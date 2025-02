President tõi välja, et viimastel aastatel on inimesed varasemast rohkem mõelnud rahvusvahelistele sündmustele ja muretsenud, kas ja kuidas võivad need Eestit puudutada ning seda puudutust kinnitab vahetult ka teenetemärkide kavaleride nimekiri.

Karis väljendas rõõmu, et Eestil on nii palju toetajaid ja liitlasi. «Me ei ole üksi ja me ei jää üksi – siin on liitlaste tähendus, muidugi eeldusel, et meil endal on tahe, oskused ja võimekus Eestit kaitsta. Kinnitan teile, et meil on kõik need kolm olemas – tahe, oskused ja võimekus,» kõneles riigipea.