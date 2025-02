ABI UKRAINALE Eesti ja Prantsusmaa juhtimisel toimub kaitseministrite erakorraline kohtumine

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Postimehele, et kohtumine on jätk riigipeade kokkusaamisele Pariisis. Esmaspäeval keskendutakse sellele, mida Euroopa riigid saavad USA järsult muutunud välispoliitika valguses Ukraina heaks täiendavalt ära teha. «Üks asi on see, mida me teeme kokku lepitud paketi raames, aga teine asi on see, mida me saame kiiresti ja kohe teha,» märkis Pevkur.