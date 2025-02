Laupäevast lubatakse jalgsi pea kogu Peipsi järvistu jääle

Piirivalvurite viimane jääluure kinnitab, et nüüd on piisavalt ohutu jalgsi väljuda pea kogu Peipsi järve jääle. Kuivõrd mõnes üksikus kohas aga jää veekogu eripära tõttu õhem, siis on keelatud viibida Peipsi järve jääl Narva jõe lähtele lähemal kui kaks kilomeetrit ning Peipsi järve jääl Emajõe suudmele lähemal kui üks kilomeeter.