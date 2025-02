SKANDAALNE DUO Jurist Andrei Vesterinen kaitseb kohtus Venemaa agressiooni õigustamises süüdistatavat tiktokkerit

Konstantin Gorlov on Venemaa kodakondsusega Tallinna elanik. Ta on aktiivne suhtlusvõrgustikus TikTok, teda jälgib umbes 25 000 inimest. Oma videotes puudutab ta mitmesuguseid teemasid, kuid see on juba teine kord, kui tema avaldused otse-eetris ja postitused on äratanud politsei tähelepanu. Milles teda siis süüdistatakse?