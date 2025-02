«Kliimaminister Yoko Alender (RE), tema eelkäija selles ametis, praegune peaminister Kristen Michal (RE) ja kliimaministeeriumi endine kantsler Keit Kasemets selle asja ette valmistasid ja jäid vahele kas rumaluse või kavandatava vargusega. Kuna varguse kohta suuda me midagi tõestada, siis võime öelda seda, et vahele on jäädud selge rumalusega,» rääkis Strandberg.