Ilm on sajuta ja päikseline. Läänerannikul ja saartel on pilvisem ja õhutemperatuur kergelt plusspoolel, mujal -1..-7°C.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Ida-Eestis on sajuta ilm. Õhutemperatuur on -2..+3°C. Õhutemperatuuri tõus vähendab oluliselt jäävihma ohtu.